السورية نسرين طافش تعلق ساخرة على أيمن رضا

علقت السورية نسرين طافش ساخرةً، على تصريح السوري أيمن رضا عندما قال أنه يشعر بالاستفزاز لأنها تنال تكريمات أكثر من حجم أعمالها بكثير.

ونشرت طافش عبر منصة الإنستغرام صورة ساخرة وعلقت عليها :"مشغولة بحب الناس لإلي .. وبمساعدة من هم بحاجة للعون... مشغولة بتطوير نفسي .. مشغولة بشو بدي البس ووين بدي سافر.. اي صح وشو بدي حط لون على اضافري بعد الاجازة.. و بالنيو لوك الجاي طبعا.. انا مشغولة بنفسي ".

وأنهت منشورها بعبارة موجهة لشخص ما " أنت بشو مشغول!! "، حيث اعتبر المتابعون أنها تقصد الفنان السوري أيمن رضا عقب تعليقه الأخير، وفقاً لموقع فوشيا

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كما أن الصورة التي أرفقتها طافش مع منشورها بأنها غير متفرغة للتبرير وبأنها توقفت عن إظهار الحقيقة بما يدلّ أنه لا يعنيها ما يتحدث به البعض عنها.

ويذكر أن تصريح الفنان السوري أيمن رضا، جاء خلال استضافته في برنامج " أكلناها" لباسم ياخور، عندما سأل عن رأيه بالوسط الفني، حيث قال اعتبر​عابد فهد​ أكثر فنان يعيش أسيرًا للمظاهر، وتابع في حديثه أن نسرين طافش​ هي أكثر واحدة تستفزه لكثرة تكريم الفنانين لها.