معلومات لا تعرفها عن جيهان نصر وزوجها سعود الشربتلي

تعتبر جيهان نصر من أبرز نجمات التسعينات بعد دخولها عالم الإعلانات التلفزيونية والدراما المصرية وبالرغم من زواجها المفاجئ بالملياردير السعودي سعود الشربتلي إلا أنها حفرت لنجوميتها صيتاً قوياً على المسرح.

شاركت جيهان نصر بعدة أعمال مسرحية أنا والنظام وهواك والمحظوظ وأنا التي تعرفت فيها على سعود الشربتلي، كما اشتهرت في الدراما بمسلسل المال والبنون عام 1993.

شاركت جيها نصر في عدد من الأفلام قبل اعتزالها أهمها خيال العاشق، توت عنخ أمون، شاويش نص الليل، لعبة الإنتقام، سكة سفر، الكيت كات، زوجة رجل مهم، وفي الأعمال الدرامية قدمت أسرار خاصة، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، أصل وخمس صور، دكتور في الغربة.

أهداها سعود الشربتلي خاتم قدره 200 ألف دولار ودفع مهراً قدره مليون دولار ومؤخر صداق قدره 1.5 مليون دولار ثم أعلنت جيهان نصر عام 1996 اعتزالها تحقيقاً لرغبة زوجها للتفرغ لعائلتها.

عادت جيهان نصر للأضواء بعد ظهورها برفقة هبة مجدي خلال عرض مسرحية الملك لير إلى جانب أطفالها الأربعة، واستعاد الجمهور ذكريات نصر الفنية، بحسب "القاهرة 24".