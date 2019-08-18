محكمة مصرية تصدر حكماً بحق أحمد الفيشاوي؟

أصدرت محكمة الأسرة المصرية بناء على نزاع قضائي بين المصري أحمد الفيشاوي وطليقته، قرار قضائي بحق الفيشاوي نجل الراحل فاروق، وذلك بعد توقفه من سداد نفقة ابنته لينا التي تعيش في دولة إنجلترا.

وقررت محكمة الأسرة في القاهرة، سجن أحمد الفيشاوي لمدة شهر، بعد تقدم طليقته هند الحناوي، طلب نزاع بسبب توقفه عن سداد نفقة ابنته لينا الفيشاوي .

وأوضحت المحكمة أن حجم النفقة التي يجب على الفيشاوي دفعها حوالي 234 ألف جنيه ( 13.300 دولار أمريكي)، لصالح ابنته لينا التي تعيش مع والدته في إنكلترا.

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ومن جهته أوضح محامي طليقة الفيشاوي شعبان سعيد، أن حكم المحكمة واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه كونه جاء بعد إعلان الفيشاوي مسبقًا بالأحكام، ومن ثم ورود التحريات التي تُثبت قدرته على الدفع وامتناعه عن ذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة القبض عليه سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

ويذكر أن لينا الفيشاوي أوضحت سبب عدم حضورها جنازة وعزاء جدها فاروق الفيشاوي الذي توفي منذ شهراً، بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من العودة مجددا إلى إنكلترا، حيث تعيش هناك مع والدتها، وفقاً لموقع فوشيا

ويشار إلى أن حفيدة فاروق نشرت أمس قصيدة ترثي جدها عبر حسابها في الإنستغرام، وعلقت عليها: "من الصعب عليَّ أن أشارككم، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس وقت دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، وكتبت بها (لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك) وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي كنت أتمنى أن تزال موجوداً بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا".