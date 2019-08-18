تراند اليوم : البحث عن الفلسطينية آية نعامنة فقدت في صحراء أثيوبيا

البحث عن الفلسطينية آية نعامنة فقدت في صحراء أثيوبيا

أديس أبابا/ الخليج 365

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، صباح اليوم الأحد، أنه تم استئناف عملية البحث عن فلسطينية من الداخل المحتل تحمل الجنسية الإسرائيلية، فقد الاتصال معها في أثيوبيا أمس السبت.

وبحسب القناة، فإن والد الفتاة وشخص آخر من عائلتها توجها لأثيوبيا هذا الصباح للمتابعة عن قرب عمليات البحث الجارية عن الفتاة.

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وقالت وزارة خارجية الاحتلال أمس، إن الطالبة "آية نعامنة" (21 عامًا) فقدت اثارها في صحراء دانكيل الاثيوبية خلال مشاركتها في رحلة على الأقدام مع مجموعة متنزهين ثم انفصلت عنهم ولم تصل إلى المكان المتفق عليه في نهاية الرحلة.

وأصدرت وزارة خارجية الاحتلال بيانا قالت فيه إنها وسفارة "إسرائيل" في اديس ابابا، قامت بإرسال فرق للبحث عن الشابة، لافتة إلى أنه يجري التواصل مع السلطات المحلية وممثلي الحكومة والجيش وطاقم الإنقاذ، من أجل المساعدة في عمليات البحث.