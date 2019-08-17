تفاصيل الحكم في قضية الثانوية العامة بمصر

فجر الدكتور رضا حجازى مفاجأة من العيار الثقيل امام المحكمة فى قضية بطلان امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد والثانوية التراكمية والامتحانات عن طريق التابلت.

وأكد حجازي أن الصف الاول الثانوى الى الآن على النظام القديم، مضيفا بان الثانوية العامة حتى الان سنة واحدة وليست تراكمية ولم يصدر اى قانون لتعديلها.

وتحدث رئيس قطاع التعليم من داخل المحكمة عن الشبكات والسيرفرات وتجهيز المدارس، موضحا أن التابلت وسيلة وليست غاية.

وتحدث عن ضرورة التطوير واقتحام هذا المجال العالمي، موضحا ان الصف الاول الثانوى العام سوف يكون سنوات نقل فقط، على ان تكون امتحانات النقل على مستوى المدارس وليس الجمهورية، ولا يضم مواده الى مجموع الثانوية التراكمية والتى سوف تبدأ من الصف الثاني الثانوي للعام الدراسى الجديد 2020/2019.

من جهتها قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، 17 اغسطس حجز الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، للحكم بجلسة ٤ سبتمبر المقبل.