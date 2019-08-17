علي صابر من مواليد 31 ديسمبر 1973، مغنٍ و ملحن عراقي، اولى اعماله كانت في التسعينات والان اصبح اسما لامعا وناجح في عالم الفن والالحان على الصعيد المحلي والعربي.

يعتبر صابر من أهم الملحنين في العراق، حيث تتميز اعماله بالحداثة، فكل ما تقدم به الزمن نجده يتأقلم مع معطيات الجيل الذي يتلقى الاغنية مع الرغم كونه من جيل التسعينات و واكب كل تحديثات الاغنيه وصناعة النجوم.

ظهر في اواخر عام 1994 ولحن أول اغنيه له وهي ماضي انتهى للفنان العراقي صلاح حسن و لحن اغنية شمدرني انحرم للفنان العراقي عقيل موسى وللفنان صلاح البحر اغنية مامرتاح و نسيت وصدكت، وغيرهم من الفنانين.

من اعماله اغنية هذا ياحب و تغمض عيوني و وين انته للفنان العراقي حبيب عليواغاني مثل مو مهم و ها يعيوني للفنان العراقي محمد عبد الجبار، واغنية صبر أيوب و اه لو اعرف شبيك للفنان العراقي هيثم يوسف واني خايف وليش ووين اروح للفنان ماجد المهندس.

واغاني مثل وحشتك وأمي للفنان عادل المختار واغاني اخرى كثيرة لفنانين عرب مثل نوال الزغبي، عاصي الحلاني، بلقيس ، سميرة سعيد، وليد الشامي، محمد عساف ، حسين الجسمي، داليا مبارك، اصيل هميم و ديانا حداد وغيرهم.

كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر:

مو انت ردت تروح تتبرة من حبك

بكيفك ترة الموضوع ياعمري راجعلك

ثاري اختلاف وجوه هم تشبه القبلك

لو ناوي ع الفرگة الله يسهلك

عادي من اشتاگ الك فترة وحبك ينسي

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يمكن اتعب كم شهر لكن ماراح انتهي

مشتاگ ما گلك لتصدگ ارجعلك

حبيت اوضحلك گلبي تعب منك

ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك

تعبت اغير بيك وانت متتغير واكبر بانسان يموت اذا يكبر

لتكمل المشوار بلياك راح اكدر انهي الكلام وروح يلا لا تتاخر

امشي ابعد واختفي تجرحني متصور بعد

لك لو اموت من العشك عليك مادور ابد

والفرگة متهمني ورا اللي ميحبني

على اللي تعبني الله يعوضني

ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك ولو ناوي الله يسهلك