رئيس وزراء لبنان الأسبق يغني سواح

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة وهو يغني أغنية "سواح" للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، في مهرجان بيت الدين.

جاء ذلك خلال حضور السنيورة الحفل الختامي لمهرجان "بيت الدين" في بيروت، حيث كان المغني المغربي عبده شريف يقدم مجموعة من أغنيات عبدالحليم حافظ، وعندما توجه شريف لتحية السنيورة أمسك السنيورة بالميكروفون ليشاركه الغناء وسط تصفيق الحضور.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات على الفيديو بين الإشادة أو توجيه انتقادات ذات طابع سياسي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق.

وكان من بين المعلقين على فيديو غناء السنيورة، الكاتبة والروائية الجزائرية الشهيرة أحلام مستغانمي، التي قالت عبر حسابها على تويتر إن السنيورة "طلع موهوب وله شجون".