رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، اليوم السبت، نتيجة شهادة مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018 – 2019م في كافة المحافظات التي تخضع لسيادتها.

وفي تصريح خاص بمكتب الإعلام والتواصل بالوزارة أعلن وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز رسمياً بأن موعد إعلان نتيجة شهادة مرحلة إتمام التعليم الثانوي (الثانوية – الثانوية الدينية) للعام الدراسي 2018 – 2019.م سيكون اليوم السبت.

ولم تحدد وزرة التعليم بالحكومة ساعة إعلان نتيجة الثانوية من اليوم السبت، لكن مصدار مطلعة رجحت أن يتم ذلك تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

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يشار إلى أن موقع عرض نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية التابع لوزارة تعليم المؤقتة توقف بسبب مشاكل تقنية خلال إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في يوليو الماضي.

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