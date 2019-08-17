رابط نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب الاسم الدورة الثانية - وزارة التربية السورية

أصدرت وزارة التربية في سوريا، اليوم السبت، نتائج الدورة الثانية لعام 2019 لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 69503 طلاب وطالبات نجح منهم 61691 طالبا وطالبة وبذلك تكون نسبة النجاح 76ر88 بالمئة.

وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 26300 طالب وطالبة نجح منهم 22176 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 32ر84 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 1001 طالب وطالبة نجح منهم 806 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 52ر80 بالمئة.

وكانت وزارة التربية أصدرت في العاشر من الشهر الماضي نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

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ووصلت نسبة النجاح بالفرع العلمي إلى 27ر59 بالمئة والأدبي 33ر41 بالمئة وفي الثانوية المهنية النسوية 78ر66 بالمئة والصناعية 05ر49 بالمئة والتجارية 39ر38 بالمئة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الأولى من شهادة الثانوية في حزيران الماضي أكثر من 240 ألف طالب موزعين كالتالي 78946 للفرع الأدبي و123584 للفرع العلمي و2144 للشرعية و15386 للصناعية و2708 للنسوية و17414 للتجارية.

رابط نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب الاسم الدورة الثانية اضغط هنــــا