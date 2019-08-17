شاهد: فيديو البوليفارد يشعل مواقع التواصل في الأردن

تقدم المواطن الأردني حسن العتوم بشكوى لدى المحكمة ضد كل من صوَّر وتداول مقطع فيديو مسبح البوليفارد، تحت مسمى "دعارة في عمان".

وقال العتوم إنَّه قد اعتزم إقامة حفل زفافه في بوليفارد العبدلي ودعوةَ عددٍ محدود من الأشخاص، لتكونَ حفلةً خاصة، لكنه تفاجأ بانتشار مقاطع فيديو خاصة من قلب الحفل على مواقع التواصل.

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وأضاف في الشكوى أنَّ أصدقاءه فاجأوهُ باحتفالٍ قَصير بيدَ أنهُ تم تصويرُ مقطع فيديو لهُ من قِبلِ موظفي القاعة ومُشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع أنَّ عددًا من الإعلاميين والمحامين شاركوا المقطع تحت مسمى دعارة في عمان، ما تسبب بأذىً نفسيٍّ ولفظيٍّ لهُ ولعائلتهِ هو وزوجته، مما كاد أن يقودهما للطلاق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أظهر عددًا من الشبان والفتيات داخل مسبح في بوليفارد العبدلي، فيما لم ترد أي تعقيبات رسكية بهذا الشأن.