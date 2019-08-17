شاهد: الممثلة التركية فهرية تثير جدلا واسعا بسبب وزنها - فهرية أفجان قبل وبعد

أثارت الممثلة التركية فهرية، اليوم السبت، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع المفاجئ في وزنها، حيث تفاعل مع صورها الكثير من النشطاء وتبيانت تعليقاتهم بشكل كبير جدا.

وتعرضت الممثلة التركية فهرية أفجان لانتقادات عديدة أمس بعدما ظهرت مع زوجها بوراك أوزجيفيت وابنهما أراكان بلا مساحيق، وظهر وجهها منتفخًا، وزاد وزنها بشكل ملحوظ.

زميلتها فيلدان اتاسفر دعمتها ووصفت تلك التعليقات بالمتخلفة، وكتبت: ( إنك جميلة بكل حالاتك، والأهم من ذلك كله انك الأم الوحيدة لطفلك كاران ).

وأثارت فهرية إعجاب النساء بسبب ظهورها بهذه الطريقة وعدم خجلها من وزنها الزائد، مشيدين بجرأتها باعتبارها تشبه النساء العاديات وليست كباقي الممثلات اللواتي يحرصن بعد الولادة إلى الظهور وقد استعدن رشاقتهن خلال أشهر قليلة وكأنهن لم يحملن وينجبن، وكان أبرز التعليقات التي وردت: "فهرية أفجين تشبهنا".

وفي وقت سابق، أعلنت فهرية ابتعادها عن التمثيل لعدة أشهو، لتبقى مع ابنها الذي يحتاجها، ودعم قرارها زوجها بوراك الذي لا يزال يراها أجمل إمرأة في الوجود، حسب ما روى في آخر لقاءاته.