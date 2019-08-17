شاهد: مذيعة شهيرة تكشف عن تعرضها للتحرش

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مقدمة برامج تلفزيونية روسية شهيرة اتهمت النجمة العالمية كاتي بيري بالتحرش الجنسي بها في إحدى الحفلات الخاصة.

وزعمت الإعلامية تينا كاندلاكي 43 سنة، أن كاتي حاولت تقبيلها بالقوة، وهي مخمورة في حفلة خاصة، موضحة أنه بعد قيامها بردع المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، قامت بيري بالبحث عن ”ضحية“ جديدة.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: ”بمجرد دعوتي لحضور حفل خاص مع كاتي بيري، حيث كانت في حالة سكر، ويبدو أنها كانت تتخيلني لأنها كانت تحاول ذلك بقوة.

وتمكنت من القتال وسُررت أن أقول إن كل تدريبات اللياقة البدنية الخاصة بي لم تذهب سدى، ولكن كاتي وجدت على الفور ضحية جديدة لـ تغرقها بالقبلات والعناق والرقصات القذرة“.

واتهم العارض "جوش كلوس" الذي شارك مع كاتي في كليب ”Teenage Dream“ بالتحرش به في حفل عيد ميلاد صديق مشترك في عام 2012.