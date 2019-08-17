تسريب امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2019 في مصر

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي العام، حيث أدى الامتحانات 183 طالبا وطالبة للمدارس الحكومية والخاصة.

بالإضافة إلى 19 من طلاب المنازل داخل 6 لجان بالإدارات التعليمية بمدن رأس سدر وأبورديس والطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه جرى تزويد اللجان بعدد من المراوح ومبرد للمياه وطبيب إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى خارج كل لجنة.

كما جرى التنسيق مع هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات نظرا لارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، وعدد من المناطق المجاورة.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى نقل الامتحانات لجميع اللجان وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة والقوات المسلحة، كما تقوم مديرية الأمن بتأمين جميع لجان الامتحانات.