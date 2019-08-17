ليلى علوي تعزي بوفاة مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

نعت الفنانة المصرية، ليلى علوي اليوم السبت، الشعب التونسي في وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، نجيب عياد، الذي توفي يوم أمس الجمعة متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 66 عاما.

وقالت علوي عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت صورة له وكتبت معها: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".

ولد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، اشتغل كصحافي وناقد أفلام في ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوًا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حيث كان المنتج التنفيذي لعشرة أفلام قصيرة و طويلة.

نجيب عياد هو أحد أبرز منتجي السينما في تونس، وتولى رئاسة مهرجان قرطاج منذ 2018، وجاءت وفاته قبل نحو شهرين من انطلاق دورة هذا العام، التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن أبرز الاعمال التي أنتجها عياد، فيلم "مملكة النمل" للمخرج شوقي الماجري، ومن بطولة صبا مبارك، و"الحى يروح" من إخراج أمين بوخريص، و"صباط العيد" للمخرج أنيس لسود، وفيلم "ادويسه" من إخراج إبراهيم باباي.