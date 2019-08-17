تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 ومؤشرات 2019/2020 صناعي زراعي تجاري

بدأت بوابة الحكومة المصرية اعتبارا من الجمعة 16 أغسطس الجاري فتح باب تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الأقسام (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، نظام 3 سنوات، ونظام 5 سنوات، لتنظيم إجراءات التحاق الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية بالكليات والمعاهد التابعة للوزارة من خلال اللجنة العليا للتنسيق في العام الجامعي المقبل، ويستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019، ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020.

وننشر رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والحد الأدنى للتنسيق للأقسام المختلفة، وخطوات وطريقة تسجيل الرغبات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019

ونستعرض هنا تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 والحدود الدنيا للالتحاق بالكليات والمعاهد للحاصلين على شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية في العام الدراسي السابق.

أولا: تنسيق الدبلوم الصناعي 3 سنوات

جاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية على رأس التنسيق بحد أدنى 97.57%، والحد الأدنى لمعاهد الهندسة كان من نصيب معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية بنسبة 95.43%، ومن هنا يمكنك الاطلاع على القائمة كاملة.

ثانيا: تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة البترول والتعدين 97.94%، والحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة 93.33% بكلية الهندسة الإلكترونية منوف جامعة المنوفية، والحد الأدنى للالتحاق بكلية تربية حلوان 92.39%، ومن هنا يمكنك الاطلاع على البيان الكامل بالحدود الدنيا.

ثالثا: تنسيق دبلوم التجارة 3 سنوات

قبلت كلية التربية بطنطا من حد أدنى 94.13%، والحد الأدنى لكليات التجارة انتظام جاء بنسبة 89.66% بجامعة أسيوط، ويمكنك الاطلاع على كامل الحدود الدنيا من هنا.

رابعا: تنسيق دبلوم التجارة 5 سنوات

وفي تنسيق دبلوم التجارة نظام 5 سنوات عام 2018/2019 كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية التجارة 77.72% بجامعة كفر الشيخ، أما كلية الحقوق جاء الحد الأدنى للالتحاق بها 75%، ومن هنا بيان كامل بالحدود الدنيا.

خامسا: تنسيق دبلوم الزراعة 3 سنوات

كانت أعلى الكليات في تنسيق الدبلومات الفنية القسم الزراعي نظام 3 سنوات عام 2018/2019 تربية كفر الشيخ بحد أدنى 81.45%، وجاء الحد الأدنى للالتحاق بكلية الزراعة 77.63%، وتستطيع الاطلاع على بيان الحدود الدنيا كاملا من هنا.

سادسا: تنسيق دبلوم الزراعة 5 سنوات

كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية بجامعة الزقازيق جاءت كأعلى الكليات في تنسيق الدبلومات الفنية القسم الزراعي 5 سنوات العام الماضي بحد أدنى 75%، وبنفس النسبة كليات الزراعة بجامعات المنصورة وقناة السويس والمنوفية وعين شمس، ومن هنا بيان الحدود الدنيا لجميع الكليات والمعاهد المتاحة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إعلانها نتيجة الدبلومات الفنية 2018/2019، عن ارتفاع نسب المجاح في جميع الأقسام لنظام 5 سنوات عن العام السابق حيث بلغت 85.72%، في مقابل 83.65% العام الذي سبقه.

وبالنسبة لنظام الـ3 سنوات وزادت نسبة النجاح عن العام السابق بمقدار حوالي 3.5% حيث بلغت 61.7%، وكانت في العام السابق 57.58%.

وتشير التوقعات بالنظر إلى ارتفاع نسب النجاح وزيادة أعداد الطلاب الناجحين في الدور الأول عن العام الماضي، والذين سيزداد عددهم بإضافة الناجحين من الدور الثاني، ومن المنتظر أن تكون نسبة الزيادة في التنسيق 1% عن العام الماضي.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وتعتمد اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية على مدار أسبوعين لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020، ويمكنك من خلال الرابط من هنا الدخول إلى الموقع وإتمام التسجيل برقم جلوس الطالب أثناء أداء الامتحانات، والرقم السري، وطباعة قائمة الرغبات التي تم إدخالها على الموقع.

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وتتيح بوابة الحكومة المصرية للطلاب الدخول أكثر من مرة وإجراء التعديل على الرغبات على مدار اليوم من خلال الإنترنت المنزلي، أو مكاتب التنسيق بالمحافظات التي تعمل طوال أيام فترة تسجيل الرغبات في أوقات محددة، وحفظ التغييرات بحسب الكليات المتاحة لكل قسم.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

حدّدت اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 على النحو التالي:

يبدأ تسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) من مجموع 60% فأكثر.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

أما بالنسبة للمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “المعاهد الفنية المتوسطة”: (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية) يبلغ الحد الأدنى لها 60 % فأكثر.

ويبدأ تنسيق دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات من مجموع 75 % فأكثر.

وأخيرا الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات وتعليمات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يمكن للطالب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بطريقتين الأولى من خلال الإنترنت المنزلي عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط هنا، أو من مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

تفتح معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال مدة فتح باب تسجيل الرغبات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

بعد الدخول إلى الرابط اكتب رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك ورمز التأكيد الذي سيطلبه منك الموقع.

يتاح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

يتاح لكل طالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك قم بالحفظ ويمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، وبتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وتعمد الللجنة العليا للتنسيق إلى إنهاء أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019 قبل بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020 والمقرر في منتصف سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد الكليات المتاحة لجميع الأقسام (صناعي وزاعي وتجاري وفندقي) نظامي 3 سنوات وخمس سنوات، على أن يتم بدء توزيع الطلاب على الكليات والمتاحة على حسب الحد الأدنى لكل كلية أو معهد بداية سبتمبر لإتاحة وقت كافي للطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكليات التي تم ترشيحهم لها.

وينص قانون تنظيم الجامعات المصرية على وجود نسبة 10% من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية، يتم إجراء تنسيق مخصص لهم دون التقيد بالحد الأدنى للكلية التي قبلت به طلاب الثانوية العامة.

بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019 صناعي زراعي تجاري فندقي