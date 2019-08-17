خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع التخصصات

انطلق اليوم ماراثون تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لطلاب الثانوي الفني لجميع التخصصات الفنية الثانوي الفني الصناعي، والتجاري، الزراعي، الفندقي ويستمر باب تسجيل الرغبات مُتاح لمدة اسبوعين ويتم الانتهاء من أعمال التنسيق وغلق باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يوم 31 أغسطس 2019.

يلتحق بالتنسيق كل طلاب الدبلومات الفنية الذين بلغوا الحد الأدنى للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية 2019 والذي جاء على هذا النحو:

الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – سياحي – فنادق) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 70% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلوم السالزيان- دبلوم المعهد التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز – دبلوم شعبة تمريض التابعة للجامعات بحد أدنى 75% فأكثر

Advertisements

خطوات تسجيل الرغبات

لتسجيل الرغبات يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني واختيار تنسيق الثانوية الفنية

قم باختيار القسم ( صناعي، تجاري، زراعي، فندقي )

سيظهر لك هذه الصفحة



قم بكتابة رمز الدخول والرقم السري والرمز التأكيدي والانتقال إلى الخطوة التالية

قم بعد ذلك باختيار الرغبات بالترتيب على حسب المجموع الكلي مع مراعاة التوزيع الجغرافي وعدم استنفاذ الرغبات واختيار الكليات التي هي أعلى من المجموع الكلي ولتفادي هذه المشكلة يمكنكم مراجعة تنسيق العام الماضي لمعرفة المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 مع الوضع في الاعتبار ارتفاع التنسيق بنسبة على الأقل ما بين 1.5% إلى 2.5 % وذلك بسبب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة وارتفاع نسبة النجاح.