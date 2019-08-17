تراند اليوم : حبيب هيفا وهبي: هتاكلي صوابعك.. وترد – وثيقة

قال مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وحبيها محمد وزيري، للجرس، إنه بريء من كل التهم التي وجهت إليه، وإنه ابتعد فنيًا عن هيفا لكن علاقته الشخصية بها لا تزال على أفضل ما يرام.

لقراءة تفاصيل ما حدث مع هيفا وهبي ومحمد فعلى الرابطين أدناه:

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كان ألغى حسابه على التوير، وحين عاد تغزل بهيفا، ووعدها البارحة بمفاجئة قريبة، وقال: (بحضرلك مفجأة هتاكلي صوابعك وراها). لترد هيفا: (مش قادرة استنى)

وكانت أحيت حفلًا ناجحًا في السويد حضره لأكثر من 50 ألف شخصًا من مختلف الأعمار والمناطق السويدية.