بوابة الحكومة المصرية.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019 صناعي زراعي تجاري فندقي

فتحت اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة 16 أغسطس 2019، باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي)، للالتحاق بالكليات والمعاهد، في العام الجامعي الجديد 2019/2020، عبر بوابة الحكومة المصرية “tansik.gov.eg“، حيث تستمر عملية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم السبت 31 أغسطس الجاري.، وننشر في هذا التقرير رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الدبلومات الفنية 2019، وخطوات تسجيل الرغبات، والقواعد التي حددتها الوزارة للطلاب لاتباعها أثناء عملية التسجيل، والحد الأدنى للتسجيل في كل قسم.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ويتسقبل موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية على مدار أسبوعين لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020، ويمكنك من خلال الرابط من هنا الدخول إلى الموقع وإتمام التسجيل برقم جلوس الطالب أثناء أداء الامتحانات، والرقم السري، وطباعة قائمة الرغبات التي تم إدخالها على الموقع.

وتتيح بوابة الحكومة المصرية للطلاب الدخول أكثر من مرة وإجراء التعديل على الرغبات على مدار اليوم من خلال الإنترنت المنزلي، أو مكاتب التنسيق بالمحافظات التي تعمل طوال أيام فترة تسجيل الرغبات في أوقات محددة، وحفظ التغييرات بحسب الكليات المتاحة لكل قسم.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

حدّدت اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 على النحو التالي:

يبدأ تسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) من مجموع 60% فأكثر.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

أما بالنسبة للمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “المعاهد الفنية المتوسطة”: (التجارية، الصنـاعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية) يبلغ الحد الأدنى لها 60 % فأكثر.

ويبدأ تنسيق دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات من مجموع 75 % فأكثر.

وأخيرا الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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خطوات وتعليمات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يمكن للطالب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بطريقتين الأولى من خلال الإنترنت المنزلي عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط هنا، أو من مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

تفتح معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال مدة فتح باب تسجيل الرغبات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

بعد الدخول إلى الرابط اكتب رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك ورمز التأكيد الذي سيطلبه منك الموقع.

يتاح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

يتاح لكل طالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك قم بالحفظ ويمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، وبتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وتعمد الللجنة العليا للتنسيق إلى إنهاء أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019 قبل بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020 والمقرر في منتصف سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد الكليات المتاحة لجميع الأقسام (صناعي وزاعي وتجاري وفندقي) نظامي 3 سنوات وخمس سنوات، على أن يتم بدء توزيع الطلاب على الكليات والمتاحة على حسب الحد الأدنى لكل كلية أو معهد بداية سبتمبر لإتاحة وقت كافي للطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكليات التي تم ترشيحهم لها.

وينص قانون تنظيم الجامعات المصرية على وجود نسبة 10% من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية، يتم إجراء تنسيق مخصص لهم دون التقيد بالحد الأدنى للكلية التي قبلت به طلاب الثانوية العامة.