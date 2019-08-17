محمد رمضان يكشف حقيقة زواجه بحلا شيحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعة تقول إن الفنان محمد رمضان انفصل عن زوجته ، ثم انتشرت إشاعة أخرى تقول إنه تزوج من الفنانة حلا شيحة.

ورد الفنان محمد رمضان على عدد من الأخبار التي تناولت حياته الخاصة خلال الفترة الماضية بشكل عملي، وفي أعقاب ذلك نشر "رمضان" صورة تجمعه بزوجته وابنته لينفي عمليا الانفصال أو الزواج من حلا شيحة ، داعيا جمهوره إلى حضور حفله المقبل.

وبدأ الفنان المصري التمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية.

ذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.



ولد محمد رمضان في 23 مايو 1988، بمحافظة قنا بحسب تصريح والده وبعض المصادر، وهاجرت أسرته إلى محافظة الجيزة، إلا أنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه ولد في الجيزة، وأن والده من قنا.