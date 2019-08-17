شاهد: احلام ترقص خلال مشاركتها في موسم السودة بالسعودية

بدأت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلها في موسم السودة الذي يعقد في السعودية من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بفقرة راقصة مع فرقة تراثية على أغنية خاصة للسعوديين.

واستقبل الجمهور الفنانة أحلام، بحفاوة واستقبال كبيرعندما صعدت على المسرح وافتتحت أغانيها مع فرقة تراثية، وذلك في أول حفلات موسم السودة على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في مدينة أبها.

وطلبت من الجمهور الذي احتشد في مسرح طلال مداح، بالوقوف دقيقة صمت على روح الفنان الراحل طلال مداح، ووصفته أحلام بأنه أستاذها، كما غنت له أغنية من أغانيه حملت عنوان "قولوا للغالي قولوله"

و قدمت أحلام باقة من أغانيها أبرزها: ”تدري ليش أزعل عليك، والله أحتاجك أنا، تغير الوقت، راضي بحبك“، وغيرها، بمشاركة فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

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ويحيي كاظم الساهر حفل يوم الخميس 22 أغسطس، وراشد الماجد وأصيل أبوبكر حفل يوم الخميس 29 أغسطس، وتختتم نوال الكويتية وعبادي الجوهر الموسم يوم الجمعة 30 أغسطس، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ويذكر أن حفلات موسم السودة، ستستمر حتى يوم 30 أغسطس بحضور مجموعة من أشهر النجوم في الوطن العربي، والذي بدأ في 1 أغسطس واحتوى السودة على أنشطة متعددة تنوعت بين الرياضة والمغامرات والأنشطة التراثية والثقافية.