فنانة مصرية تدعم فيلم أحمد حلمي بعد تعرضه لهجوم 

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان أحمد حلمي على الفلم الذي نشر مؤخرا خيال مآتة حيث وجدوا أن الفيلم ضعيف وقصته ليست ممتعة ، وقررت الفنانة المصرية زينة دعم النجم أحمد حلمي من خلال حسابها على إنستجرام، ونشرت مؤخرًا البوستر الدعائي للفيلم عبر الاستوري، وعلقت قائلة: "لسة خارجة من الفيلم تحفة".

وفيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومى فؤاد وحسن حسنى ولطفى لبيب وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.

فيلم "خيال مآتة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول جريمة سرقة لبروش أم كلثوم ويجسد حلمي في الفيلم 3 شخصيات ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها ثلاث شخصيات بعمل واحد، حيث قدمها من قبل فى فيلم كده رضا.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

وأحمد حلمي هو ممثل كوميدي، ومنتج أفلام مصري، كانت بدايته في التلفزيون عندما كان يقدم برنامج لعب عيال (1998)، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم عبود على الحدود (1999)، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية.