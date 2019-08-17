شاهد كيف بدت شكران مرتجى بعد عمليات التجميل

ظهرت الممثلة السورية شكران مرتجى في هيئة جديدة بعد إجرائها عملية تجميل غيرت بعضاً من معالم وجهها بشكل متقن وأنيق غير مبالغ فيه.

شكران مرتجى التي تتمتع بموهبة فذة أوصلتها إلى قلوب الملايين، بدا التجميل مناسباً لها ومتقناً وبعيداً عن المبالغة، رغم أنها بدت أصغر من عمرها الحقيقي بسنوات.

ولكن يبدو أن الصور خضعت لتعديلات كثيرة، لأن شكران ما لبثت أن نشرت صورتين لها الأولى مع الفنانة يارا والثانية مع الفنان ناصيف زيتون، في كواليس الحفل الذي شاركا في إحيائه في "الفورسيزن" بمناسبة عيد الأضحى، بدت فيهما بملامح مختلفة عن تلك التي نشرتها خلال جلسة تصوير.

شكران حاولت دعم إبن بلدها ناصيف زيتون ونوّهت بموهبته وصوته وحضوره على المسرح، كما باركت لصديقتها يارا حفلها وشددت على استمرار صداقتهما حتى عندما يبتعدان عن بعضهما.

ووفقاً لمجلة سيدتي، شاركت شكران مرتج في الموسم الرمضاني الفائت خلال برنامج كاش مع النجوم وهو برنامج للمنوعات والألعاب.