ازدياد أعداد النساء المسلمات في كوبا بشكل غير مسبوق

تشهد جمهورية كوبا أعداداً غير مسبوقة في تزايد عدد النساء الذين يعتنقون الدين الإسلامي ويظهر ذلك جلياً في شوارع عاصمتها هافانا على الرغم من الظروف السيئة التي تحيط بالمسلمين هناك.

وقالت وكالة "رويترز" إن رطوبة الجو في الكاريبي أو صعوبة العثور على الطعام الحلال أو عدم وجود سوى مسجد واحد فقط في البلاد بأسرها، لم تفلح في إثناء هؤلاء النساء عن العثور على ضالتهن في الدين الإسلامي.

وأضافت الوكالة أن معظم من اعتقن الإسلام من النساء الكوبيات كانت وراء إيمانهن أسباب مختلفة من الإلهام الروحي إلى الفضول الديني أو عن طريق ارتباطهن بشريك مسلم.

واعتنقت الصحفية مريم كاميغو التي تبلغ من العمر 27 عاما الإسلام قبل 7 سنوات، وتقول إن عدد النساء وخاصة في عمر الشباب اللائي يعتنقن الإسلام قد ازداد في السنوات الأخيرة.

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وتشارك مريم بقوة في المجتمع الإسلامي المحلي وتدرس اللغة العربية والقرآن في مسجد هافانا الذي افتتح عام 2015.

كما صرحت إيساورا أرغودين البالغة 35 عاما بأنها تواجه صعوبات كامرأة كوبية مسلمة بسبب نقص "المعرفة" في الجزيرة.

ووفقاً لروسيا اليوم، وثقت الرابطة الإسلامية في كوبا" أعداد المسلمين في البلاد والتي تزيد عن 6000 شخص بينهم حوالي 1200 امرأة.