هكذا احتفل تامر حسني بميلاده وبمسيرته الفنية

احتفل الفنان المصري تامر حسني في السادس عشر من أغسطس بعيد ميلاده الـ 42 برفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل وعدد من نجوم الفن الذين احتلفوا أيضاً بمسيرته الفنية الغنية بالأعمال الغنائية والسينمائية.

كان من بين النجوم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والمخرج حسام الحسيني إلى جانب زوجة تامر حسني التونسية بسمة بوسيل.

تحدث تامر حسني في لقاءاته التلفزيونية عن مسيرته العملية التي بدأها منذ الصغر حيث عمل في عدة مجالات كمندوب للمبيعات وفاعل في المعمار وفي محطة بنزين لإعالة عائلته بعد طلاق والديه.

يرى تامر حسني معاناته في طفولته حافزاً لتحقيق النجاح خاصة بعد إقناع والدته له بالانتساب لمعهد الموسيقى برغم ولعه بكرة القدم، فتلقى حسني تعليمه الموسيقى بدعم من إحدى صديقات والدته، ليسجل بعد ذلك اسماً له في عالم النجومية العربية والعالمية.

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عدد من الأغاني والأعمال السينمائية جعلت من تامر حسني نجم الشباب لجيله من فيلم عمر وسلمى مع الفنانة مي عز الدين والفنان عزت أبو العوف وحتى فيلمه الأخير المنتظر في صالات العروض المصرية " الفلوس".

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يشارك بطولة فيلم الفلوس كلاً من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق، بحسب "في الفن".