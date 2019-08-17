حقيقة وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت ، شائعات عن نبأة وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سبب خلافها مع مدير أعمالها محمد وزيري ، حيث أحد النشطاء بنشر تغريدة على تويتر أنباء عن وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ... هل من تأكيدات !!.

وتبقى هذه الانباء غير دقيقة حتى تحرير هذا النص ، حيث لم تأكد اي مصادر رسمية قريبة من الفنانة هيفاء وهبي صحة هذه الانباء.

وقالت هيفاء في منشور لها عبر تويتر إن عطلا تقنيا كان وراء اختفاء حسابها على موقع “إنستجرام”.

وأضافت: “بينما كنت أستمتع بردود فعلكم على حفلي الأخير بالسويد عبر منشوراتكم على إنستجرام، لاحظت أن حسابي قد تعرّض لعطل تقني”.

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وأكدت الفنانة اللبنانية أن فريقها تواصل مع المسؤولين من أجل إصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن تغيير أي شيء من محتواه أو فقدانه.



وتجدر الإشارة الى أن أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن أن خلافا ما نشب بين الفنانة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري إثر استقالته وهو ما استدعى إيقاف حسابها على انستجرام. وشغل هذا الأمر السوشيال ميديا والأوساط الإعلامية.



وهيفاء وهبي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات.



وأصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.