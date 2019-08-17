شاهد: الإعلامية الكويتية نهى نبيل تفاجئ الجميع بظهور مثير

أطلت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، بتسريحة شعر مختلفة غيرت من ملامحها تماما، معربة عن شعورها بحالة من الفخر والسعادة بعد أن وصلت شهرتها إلى مستوى آخر.

وظهرت نهي نبيل خلال عطلتها لعيد الأضحى في تركيا بمجموعة من الجدائل الأفريقية الطويلة الملونة، لكنها فوجئت باهتمام من جانب مدونات الجمال التركية.

وقالت الإعلامية الكويتية في مقطع فيديو طريف نشرته عبر حسابها على “انستجرام”: “يا جماعة شهرتي وصلت عند الأتراك توني وأنا قاعدة واحد يوريني مجلة تركية منزلة موضوع عني بستايل البرايدز “الجدائل”.

وأضافت: “مو بلوج.. هي مجلة أو جريدة.. مدري ليش تعليقات البعض تحسسني إني أنا اللي مخترعاها.. كتير مسويينها بيونسي فهي من التساريح المريحة وايد في الصيف.. ولكن انا قوية التأثير”.

Advertisements

وتعتبر نهى نبيل من أكثر الشخصيات التي حرصت الماركات و الشركات العالمية للتعاقد معها في مجال الدعاية و الإعلان في الشرق الأوسط و كان لديها العديد من التعاونات و المحطات الشهيرة .

ونهى نبيل، إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية. درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.