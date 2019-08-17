NOW نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة التكميلية الثانية بالأسم ورقم الاكتتاب عبر رابط موقع وزارة...

ظهرت نتائج البكالوريا سوريا 2019، تزايدات خلال الدقائق الماضية عمليات البحث حول معرفة نتائج البكالوريا الدورة الثانية 2019،عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، معرفة النتائج للعام الدراسي 2018-2019.

نتائج البكالوريا السورية 2019 :

ويستعرض معكم موقع نجوم مصرية،نتائج البكالوريا السورية لعام 2019،خلال هذا التقرير،عقب إعلان وزارة التربية السورية نتائج الدورة التكميلية الثانية لنتائج البكالوريا السورية في جميع محافظات دولة سوريا، عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت،بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الإجابات للطلاب والطالبات.

رابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019:

وأتاحت وزارة التربية السورية،رابط عبر الموقع الرسمي للإستعلام عن نتائج البكالوريا السورية لعام 2019، عبر الدخول لموقع نتائج الإمتحانات السورية 2019، وإتباع الخطوات التالية في التسجيل لمعرفة نتائج الشهادة الثانوية البكالوريا الدورة التكميلية الثانية لعام 2019.

1-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية للنتائج بالضغط هنا.

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2- اختيار المحافظة المراد البحث عنها.

3- إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

4- اضغط” ابدأ البحث” .

إمتحانات البكالوريا سوريا 2019 :

أدي في امتحانات البكالوريا السورية لهذا العام نحو 109695 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 693 مركزا الأمتحانات بكالوريا سوريا 2019 الدورة التكميلية، حيث أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم في سوريا عن إعلان نتائج الشهادة الثانوية عقب الإنتهاء من أجازة العيد الأضحي المبارك،أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وينوه محرري موقع نجوم مصرية،إنه في حالة عدم معرفة النتائج، الرجاء ترك رسالة أسفل المقال في التعليقات بالأسم والرقم الأمتحاني ورقم الإكتتاب،حتي يمكننا الرد عليكم بالنتائج فور الحصور عليها.