التركية فهرية افجان تتصدر أخبار المشاهير

لقيت صور الممثلة التركية فهرية افجان مع زوجها بوراك أوزجيفيت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة غير معهودة بعد ولادتها لطفلهما الأول منتصف أبريل الماضي.

وظهرت فهرية في الصور الأخيرة بوزن زائد نتيجة ولادة طفلها الأول مما أثار زخماً من التعليقات على إطلالتها مقارنةً بإطلالاتها السابقة التي تظهرها بقوام رشيق.

بعض التعليقات جاءت حادة ولاذعة على مستوى الوطن العربي بدءاً بالاستهزاء على اسمها قبل الزواج وبعده حيث قالت إلهام صالح:" قبل الزواج اسمها فهرية، بعد الزواج فخرية".

فيما اعتبر البعض بأن فهرية افجان تعمدت تعديل صورها عبر برنامج الفوتوشوب خلال الأشهر الماضية.

التعليقات السلبية طالت أيضاً الممثل التركي بوراك بعد زيادة وزنه إلا أن فهرية نشرت ردها عبر ستوري الانستغرام وقالت:" كل أم وكل امرأة جميلة" لتنهال الردود حول شجاعتها في تقبل شكلها الجديد بعد الولادة بعكس العديد من النجوم الذين يتعمدون الاختفاء حرجاً من زيادة وزنهم.

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تعليقات أخرى كانت أكثر تعاطفاً مع فهرية افجان وبوراك واستنكاراً لاعتبار الشكل المثالي للمرأة في أذهان الناس وكتبت إحداهن:" ده الطبيعي جدًا والعادي جدًا لأي ست في الدنيا حتي لو نجمة وفنانة زي فهرية مراة بوراك".

وأكدوا أن الفنانة لديها كل سبل الرفاهية التى لاتوجد عند غيرها من النساء، ومع ذلك تمر بفترة مابعد الولادة، ولاتستطيع التركيز إلا مع طفلها لتمنحه الحنان الذى يستحقه، وفى سبيل ذلك تتغير نفسيتها، وهرموناتها، لكنها تجربة إنسانية تمر بها الأم.

يذكر بان بعض المواقع كانت قد سربت صورة لطفل فهرية افجان خلال قضائهم عطلة الصيف فيما استنكرت فهرية نشر الصورة بداعي احترام الخصوصية.

فهرية تعمدت تغطية طفلها لدى مرورهم في مطار إسطنبول الدولي لعدم ظهور أي ملامح له وطلبت من الاعلام احترام قرارها وزوجها بوراك حول خصوصية طفلهما، بحسب "جريدة الدستور".