وائل كفوري وانجيلا بشارة على طرق زحلة اللبنانية

بعد اشتعال أزمة طلاق وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة وانتشار تسجيل صوتي لمحامي الأخيرة أعلنت مدينة زحلة اللبنانية تضامنها مع كفوري.

التسجيل الصوتي لمحامي أنجيلا بشارة يظهر إساءة لوائل كفوري ومسقط رأسه مدينة زحلة بعد فشل تسوية الطلاق ولجوئهما للقضاء.

وبينت مصادر صحفية لبنانية بان عدداً من مواطني مدينة زحلة توافدوا لمنزل وائل كفوري تعبيراً عن تضامنهم ورفضهم للإساءة فيما انتشرت العديد من اللافتات التي تحمل عبارات المساندة لكفوري.

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كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وسم وائل كفوري خط أحمر للتغريد حول قضية طلاقه وإظهار دعمه ومساندته.

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ومع فشل التسوية الخاصة بطفلتي وائل كفوري ميشيل وميلانا تقدم كفوري بدعوى قضائية في وجه طليقته للحصول على حق حضانة طفلتيه الأمر الذي سيثير نزاعاً جديداً بين الطرفين.