المصري أحمد عز يرد على هجوم صحيفة اسرائيلية

علق الفنان المصري أحمد عز، على هجوم صحيفة هآرتس العبرية الإسرائيلية على فيلمه الجديد " الممر" والذي يعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر وصدر في يونيو الماضي.

واعتبر المصري أحمد عز، أن هجوم الاعلام الإسرائيلي على فيلم الممر هو إنعكاس لنجاح الفيلم، لافتاً أن فريق العمل قدم عمل فني يعتمد على مبدأ حرية الرأي والتعبير.

وقال :" نحن نعيش في مرحلة سلام حالياً، ولا نريد شيئاً من أحد أو مهاجمته، وعلى الأجيال المقبلة أن تدرك حقيقة أن أجدادهم وآبائهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وأن دمائهم الطاهرة هي سبب وجودنا حالياً في أجواء آمنة".

ويذكر أن فيلم الممر، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وهو في المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية حتى الأن، و الأعلى إنتاجًا حيث تخطة ميزانيته 100 مليون جنيه مصري.

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و يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وقد كانت صحيفة هآرتس شنت هجوماً مؤخراً على الفيلم قائلة :" ينتقد المخرج وصف نتائج الحرب كهزيمة لمصر، وبحسب الرواية التي يحاول صياغتها المخرج، فإن النكسة أو الهزيمة المصرية في الحرب نبعت بسبب فشل مؤسساتي، وليس بسبب فشل الجيش أو الشعب"

و فيلم الممر لا يصور فقط الجنود المصريين كشباب مستقيمين يحبون الوطن، ومستعدين للتضحية بحياتهم من أجله، بل يذكّر الشعب المصري بالعدو الحقيقي"، مذكرة أن "عرض الضباط والجنود الإسرائيليين كساديين، وأيديهم سهلة بالضغط على الزناد ليس جديدا"، وفقاً لموقع الفن

ولفتت إلى أن "السينما المصرية وحتى التي تجرأت على انتقاد النظام وعرض إخفاقاته في الحروب، صورت دائما الجيش الإسرائيلي وإسرائيل كوحوش يحبون الحروب ومتعطشين للأراضي."