حقيقة زواج مبارك آل نهيان من عروس مغربية بـ10 ملايين دولار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير بخبر حول زفاف عروس مغربية تبلغ من العمر 25 عاما، من شيخ اماراتي يبلغ من العمر 70 عاما مقابل مهر خيالي.

ونشر عدد كبير من المغردين عن "زفاف الشيخ مبارك بن حمدان آل نهيان عمره 70 والعروس 25 سنة مغربية. المهر 10 ملايين دولار و5 كيلو ذهب قوالب، وقصر فى مراكش وآخر فى أبوظبى، ومجوهرات بـ11 مليون دولار".

وأرفق المغردون الخبر بصورتين لفتاة ترتدي فستان زفاف ثمين، وعجوز يرتدي الزي الإماراتي، مع تعليقات بالدهشة والاستغراب، وأخرى بالحسرة والتعجب.





وبالنظر إلى حقيقة الخبر فإن الصورة المرفقة لا تخص الشيخ مبارك بن حمدان آل نهيان، بل هى صورة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح فى الحكومة الإماراتية، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والذى يبلغ من العمر 68 عامًا.بحسب موقع فولسو

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كما أنه لا يوجد بين مشاهير شيوخ الإمارات من يدعى مبارك بن حمدان آل نهيان، وأقرب اسم هو حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالإمارات، وهو شاب وليس فى السبعين من العمر.





أما حول الصورة الثانية للعروس فقد تم نشرها أكثر من مرة مع أخبار مزيفة مشابهة، فمرة نشر أنها عروس لشيخ سعودى ومرة هى عروس لشيخ كويتى، وفى كل مرة تذكر تفاصيل صعبة التصديق عن المهر المدفوع فى الزواج.





يشار إلى أن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يعمدون بين فينة وأخرى إلى نشر مثل هذه الأخبار المفبركة وغير المعقولة، لحصد مزيد من المشاركات والمشاهدات ومتابعة المستخدمين لصفحاتهم