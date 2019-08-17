شاهد سميرة سعيد تكشف تفاصيل طلاقها من أزواجها

تحدثت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن تفاصيل طلاقها من زوجها الأول في حوار تلفزيوني مع المذيع اللبناني نيشان ضمن برنامجه المعروف "توأم روحي".

وقالت سميرة سعيد إن سبب طلاقهما هو أن "كليهما يعملان في نفس المجال"، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحا.

وأضافت أن "الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل".

وروت المطربة المغربية أحد المواقف، حيث قالت إن "فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وطليقها الذي قالت إنه كان يعزف بآلة بيانو صوتها عال جدا مما كان يتسبب في إثارة غضبها.

وأشارت إلى موقف آخر حدث بينهما، قائلة: "في أحد الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب... بينما أنا كنت مركزة مع نفسي".

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وحول سبب طلاقها من زوجها الثاني مصطفى ال نابلس ي، صرحت الفنانة المغربية: "إحنا أصحاب جدا... مهنا والنابلسي متزوجان حاليا وأنا أحترم زوجتيهما ولا أفضل الحديث عن أشياء حدثت معي تتسبب في جرح مشاعرهما".

ووفقاً لروسيا اليوم، لم يمكث زواج سميرة سعيد الأول سوى بضع سنوات قليلة ثم تم الانفصال ليتبعه زواج آخر أنجبت فيه ابنها الوحيد.