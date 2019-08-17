شاهد: أغنية بتحبي نفسك من ألبوم فرقة واما الجديد

عادت فرقة واما المصرية WAMA، على الساحة الفنية وأعلنت عن أربعة أغاني من ألبومها الجديد بعد غياب أكثر من ثلاثة سنوات.

وحيث أعلن عن خامسة أغاني من ألبومها الجديد بعنوان " الصيف"، أغنية بتحبي نفسك على منصة اليوتيوب الشهيرة، من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وألحان احمد فهمي.

ويشار الى أن فرقة واما، هي فرقة موسيقية مصرية، تحمل اسم بوي بوند فرقة فتيان، وتأسست سنة 1998 وتضم أربعة مصريين ( أحمد فهمي، محمد نور، نادر حمدي، أحمد الشامي)، وكان أول ظهور لها عام 2003.

ومن أبرز ألبومات التي انتجتها الفرقة ( يا ليل، يا غالي عليا، رايحة جاية، كان ياماكان) ،والعديد من الأغاني المنفردة، وفقاً لموقع الفن.

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وأغنية " بتحبي نفسك" تعتبر الأغنية الخامسة التي تطرحها الفرقة، بعد طرح أغنية "يالا نرقص"منذ أواخر شهر يوليو الماضي، أغنية "شمس بحر"، ثم "الصيف إبتدى"، ثم "على فكرة".