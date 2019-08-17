شاهد: السعودية تهدي مصحفاً لأمل حجازي

نشرت اللبنانية أمل حجازي، فيديو عبر إحدى حساباتها الشخصية عبر تطبيق الإنستغرام، يظهر فيه تكريم شركة فنية سعودية وتقديم درع شكر لها بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وكانت قد كرمت الشركة السعودية اللبنانية أمل حجازي، درع تكريمي مع قرآن كريم داخل صندوق فاخر يحمل صورتها، ومعلقة :" أن أكثر هدية تعني لها هي القرآن الكريم، مؤكدة "نحن معتادون على كرم الشعب السعودي"، وفقاً لموقع الفن

ويشار الى أن أمل حجازي قررت إعتزال الفن والغناء عام 2017، بعد ارتدائها الحجاب،عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، و كتبت: "أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور"، لتتجه إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية.