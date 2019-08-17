تراند اليوم : سما المصري تدعم المثليين وتمد لسانها – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية سما المصري إلى هولندا، وخلال تواجدها في الشارع شاركت في مظاهرة وهتفت، لتعرف فيما بعد أنها شاركت مع المثليين ودعمتهم دون أن تدري.

وثّقت كل شيء بفيديو، وقالت إنها لم تعلم أنها رقصت وصرخت للمثليين، ووصفت نفسها بالجاموسة، وقالت:

(فجأة وانا ماشيه كده في شوارع هولندا لقيت زفه كده شبه زفه العروسه عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي ذي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح باه..وبعد كده اكتشف ياساده انها مسيره للمثليين واتصدمت وحسيت قد ايه انا جاموسه بس الحمد لله مامشتش وراهم قعدت اصور .. أنا حمارة)

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وظهرت في الفيديو تمد لسانها لكل متابعيها، ومن خلال كلامها وتعليقها فإنها لا تؤيد المثلية الجنسية، بل تسعى دائمًا لنشر الإغراء والإثارة من خلال صورها.