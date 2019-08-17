حقيقة وفاة الامير عبد العزيز بن فهد

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء يوم الثلاثاء، أنباء تتحدث عن وفاة الامير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز 44 عاما.

وقال موقع يسمى "الصحيفة العربية السعودية" نقلا عن الديوان الملكي السعودي ان الامير الشاب عبد العزيز بن فهد قد توفي نتيجة هبوط حاد في الدم، إلا أنه بعد التأكد من وكالة الأنباء السعودية الرسمية وصفحة الديوان الملكي، تبين أنه لم يرد أي بيان حول هذا الأمر، الأمر الذي يعني عدم صحته.

والأمير عبد العزيز بن فهد هو ابن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، ما يعني أن الملك سلمان هو عمه، ومحمد بن سلمان هو ابن عمه.