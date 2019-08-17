شاهد: فضيحة توحا زوج أميرة ريا تشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات غير واضحة المعالم، زاعمين أنها تعود لـ زوج أميرة ريا، لكن لم تصدر أي رواية رسمية حتى اللحظة بهذا الخصوص.

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي شكلت صدمة لأصحابها وللأشخاص الذ1ين ظهروا خلالها، أبرزهم المخرج المصري خالد يوسف بصحبة عدة فنانات وممثلات شابات.

وتدخلت الأجهزة الأمنية المصرية في الكثير من الحالات التي صدرت لها فيديوهات فاضحة، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق العديد منهم، وأوقفتهم على ذمة التحقيق.

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من جهته، نفى المخرج المصري خالد يوسف كافة المتهم المنسوبة إليه، من خلال منشوراته على صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك"، مع العلم أنه متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.