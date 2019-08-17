إدخال رقم البطاقة - سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

أعلن معرض دمشق الدولي، قبل قليل، نتائج سحب الإصدار الخامس لعام 2019 رقم (7)، من خلال بث حي ومباشر على قناة سوريا دراما، وهي القناة المتخصصة في اعلان النتائج من كل أسبوع.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لهذا الاصدار، تم نقله على الهواء مباشرة على عدة قنوات سورية أرضية، وكذلك على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية على الفيس بوك.

كما أعلن الموقع الرسمي التابع لمعرض دمشق الدولي، بالاعلان عن جميع الأرقام الرابحة في سحب اليوم 26/2 ، حيث نننشر لكم نتائج اليوم من خلال عدة روابط3

وقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، باتاحة خدمة الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS عبر الهواتف المحمولة، ومن خلال أرقام خاصة أعلنت عنها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.