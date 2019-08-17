شاهد: كيندال جينر بإطلالة فاضحة في حفل الأوسكار

ظهرت النجمة كيندال جينر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود، بإطلالة فاضحة، حيث إرتدت فستاناً باللونين الأسود والذهبي.

وتميّز الفستان بفتحتين طويلتين عن الجوانب الأمر الذي كشف عن مناطق حساسة من جسدها، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

في سياق متصل، نذكر من أهم الجوائز، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody للممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك.

وجائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل تصوير سينمائي: الفيلم المكسيكي الدرامي "روما"، وفازت ليدي غاغا بجائزة الأوسكار عن اغنية "شالو" في فيلمها الأخير "A Star Is Born"، والذي أدت فيه دور البطولة إلى جانب زميلها النجم برادلي كوبر.