هل ملك الموت اسمه عزرائيل - شاهد الحقيقة

أوضح امين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح، حقيقة أن يكون ملك الموت اسمه "عزرائيل" كما يزعم بعض الناس.

وأكد الشيخ أحمد ممدوح أنه لم يرد في بعض الأحاديث عن حقيقة هذا الاسم ولكن ورد في بعض الآثار سموه بعزرائيل ولكن لا يوجد حديث عن النبي باسمه.

جاء ردا على سؤال يقول صاحبه "هل ملك الموت اسمه عزرائيل وهل شكله مرعب جدا لدرجة أننا نموت منه؟، وفق ما نقله موقع "صدى البلد في مصر.

وأضاف الشيخ ممدوح أن ملك الموت لم يرد شيئا عن شكله أو هيئته كما يزعم الناس أن شكله قبيح ومرعب جدا لدرجة أن الشخص حينما يراه من شدة الرعب يموت، موضحا أن الإنسان المؤمن حينما يرى ملك الموت يستبشر خيرا ولا يفزع، أو يخاف.