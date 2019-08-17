تراند اليوم : ريهانا في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري Savage X Fenty

1 5 أثارت النجمة العالمية ريهانا ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور بالحملة الإعلانية لمجموعة اللانجري الجديدة من ماركتها الخاصّة Savage X Fenty.

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