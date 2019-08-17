تراند اليوم : ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها السعودي حسن جميل

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استمتعت النجمة العالمية "ريهانا" بقضاء ليلة رومانسية مع حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل"، ووالدتها في مطعم Mason، في سانتا مونيكا من مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وظهرت ريهانا بإطلالة متألقة، وهي ترتدي فستاناً من الصوف الناعم تزيّن بشق طويل اختارته من مجموعة Nanushka، ووصل سعره إلى 335 جنيه أسترليني، كما تناسب لونه البيج مع بشرتها السمراء اللامعة.
أما على صعيد التسريحة، فقد اعتمدت ريهانا الشعر المموج المنسدل، كما نسّقت معه حقيبة يد رمادية وصندل مفتوح، بالإضافة إلى تزيين أذنيها بأقراط هوب كبيرة.
وشوهدت ريهانا وهي تودّع والدتها بقبلة، قبل تفرّقهما أمام المطعم، إلا أن حسن جميل لم يتم رصده أبداً.
وتأتي هذه الليلة الرومانسية، بعد إطلاق ريهانا خط أزياء خاص بها بالتعاون مع مجموعة شركة LVMH الفرنسية الفاخرة هذا الصيف، بالإضافة إلى وجود خط خاص بها في عالم مستحضرات التجميل Fenty Beauty.
ويشار إلى أن ريهانا أغنى نجمة موسيقية، إذ تقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار، وكانت قد تغلبت على ثروات النجمات الأخريات أمثال بيونسيه، ومادونا، بالإضافة إلى سيلين ديون.
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