الاكثر متابعة اليوم - منى الغضبان :خالد يوسف زوجى وصورنى بدون علمى

قالت مني الغضبان، سيدة الأعمال المحبوسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بسبب ظهورها في فيديو جنسي مع مخرج شهير، في تحقيقات النيابة العامة إنها غير مسئولة عن تسريب الفيديو، مؤكدة أنها فوجئت بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرت بالخوف الشديد، واتصلت به، وأكد لها أنه لا يعرف كيف انتشر الفيديو.

وأضافت الغضبان: “أنا مش مسئولة عن تسريب الفيديو، أنا كنت ست متجوزة ومكنتش أعرف إن جوزي بالأخلاق دي يصور مراته جوه غرفة النوم، هاتوه اسالوه”.

وتنظر محكمة جنح مدينة نصر غدا الأربعاء جلسة تجديد حبس المتهمة.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية، قرر تجديد حبس الفنانتين منى فاروقوشيما الحاج المتهمتين بالظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما، وأنه صوَّر مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما، واعترفت المتهمتان بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن «الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى فوجئتا بالقبض عليهما».

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطعفيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.