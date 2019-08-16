تفاصيل وسبب وفاة نجيب عياد في تونس اليوم

أعلنت وسائل اعلام تونسية، مساء اليوم الجمعة، وفاة مدير مهرجان ايام قرطاج السينمائية المنتج السينمائي نجيب عياد عن عمر يناهز 65 عاما، في أحد المشافي.

وأكد مصدر من وزارة الثقافة، أن وفاة نجيب عياد جاءت بعد اصابته بسكتة قلبية، نقل على اثرها إلى المشفى قبل الاعلان عن وفاته اليوم، وفق ما نقله "موزاييك" التونسي.

والراحل نجيب عياد هو منتج تونسي ولد عام 1953، وهو ناقد فني وأستاذ في الأدب الفرنسي. هو المدير التنفيذي لأيام قرطاج السينمائية في نسختها 22 سنة.

وترأس نجيب عياد عدة مهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية سنتي 2017 و 2018. كما كان رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس في 1975، حتى وافته المنية اليوم.