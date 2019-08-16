تفاصيل سباق مختلط في موسم الطائف 2019 - شاهد

كشفت مصادر إعلامية سعودية، يوم الجمعة 16 أغسطس الحالي، عن تفاصيل سباق مختلط شهده موسم الطائف 2019، حيث تداوله العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لهذه الخطوة وآخرين معارضين لما جرى.

وأوضحت المصادر أن هيئة الترفية الحكومية التي يرأسها المستشار تركي آل شيخ نظمت ماراثونا رياضيا بمشاركة العشرات من الفتيات والشبان، موضحة أن الأمر المستغرب في الأمر هو الاختلاط لأول مرة بين الجنسين في مثل هذه الألعاب الرياضية التي كانت محتكرة للرجال فقط خلال العقود السابقة.

وأكد ناشطون تأييدهم لمثل هذا السباق حيث دافعوا عنه كون الرجال كانوا هم المنظمين وليسوا المشاركين في الجري مع الإناث، في حين اعتبره العديد أنه خادش للحياء العام ولا يعكس العادات والتقاليد السعودية الأصيلة التي تحافظ على المرأة وسترها.

وكتب أحد النشطاء في تويتر : "يا اخواننا الفاهين والمدرعمين من المنقاطق الاخرى ذا مرثون الالوان خاص بالعوايل فقط بنسبه لشباب يكون بيوم اخر فسروا ام امها يبغون ترفيه وكل ما سوينا شي قالوا اختلاط انثبروا ببيوتكم محد جبركم تجون". وفقا له.

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فيما قال آخر : "إذا الله نهى المرأة من الجري بين العلمين في الصفا والمروة حفاظاً على حيائها فهل تجري في الماراثونات امام الجميع". في إشارة إلى معارضته للسباق الذي جرى بشكل مختلط.

وقالت ناشطة أخرى لم يعجبها الأمر : "صلاً المنظر غلط وربي يضحك يعني عبايه وحوسه يختي إطلعي السطح ولا الحوش وأركضي لين عقلتس يطير أما كذا بين الرجال والصغار مررره غلط".

وفي وسط هذه التعليقات برزت تعقيبات مؤيدة للحدث إذ قال أحد الشباب الناشطين في مواقع التواصل : "وحنا في الصغر تعلمنا ان العقل السليم في الجسم السليم .. تركو اهمية الرياضية واتجهو الي اسخف الامور عقولهم قذره كيف نسلم لهم انفسنا ومجتمعنا". بحسب تعبيره.