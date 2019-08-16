تراند اليوم : سما المصري: فيك نفس تتطلع بالمؤخرة وأيام سودة – فيديو

هاجم رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، الرقاصة المصرية سما المصري التي تواجدت في إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر في كأس أمم أفريقيا، منذ فترة، ووصفها بالنجسة.

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سما لم تصمت عن إهانات مرتضى المتكررة بحقها، كما تدّعي، وقالت مرة إنه يهاجمها بإستمرار لأنها سحبت الوكالة منه وكان طلبها للزواج لكنها رفضت.

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ونشرت فيديو له من ندوة تحدّث فيها عن سما دون أن يذكرها، وقالت: (ياراجل انت فيك نفس تركز في المقدمه ولا المؤخرة دا انت ٧٠ سنه…المهم انه كل مره يهبد في الكلام ومابينطقش اسمي ياعم قول اسمي ماتخافش اومال دكر واسد ايه بس؟؟ماانا بقول اسمك اهو عادي انشف كده وقول اسمي مش هاضربك والله ماتخافش اجمد اومال ….ايه يامرتضي احبيب قلبي انت لسه مش قادر تنساني؟؟…مؤتمر للاعلان عن مدرب الزمالك دا ولا مؤتمر للاعلان عن حبك ليا؟

وتابعت: (ولا انت مابتتكلمش عني؟ يعني ماجبتش سيره موضوع طلبك للزواج مني يعني وبرضو نفس الكلمتين مابتفيرهمش اني كنت خدامه و البلاغ اللي اتحفظ .عشان تعرفوا مين شاغل دماغ مين هو اللي مش عايز ينساني …كل مكان يجيب سيرتي.. لسه هتستني اسبوع ياراجل عشان تعرف مين حافظلي البلاغ اللي انت قدمته ضدي واتحفظ؟؟ ياااه كتير اوي ياضاضا. ..بالراحه ياواد عشان باخاف.. لا وبيقول عليا انا قبضت كام عشان اشتمه واجيب سيرته….هو انا محتاجه ياروحي حد يقبضني دا انت هتشوف ايام سوده معايا…الحب ولع في الدره.. نفسي اعرف هو خايف يقول اسمي ليه؟؟ برضو بطه مش ليييك يامرزووق…بصراحه انا باقرف منك عشان كده رفضت الجواز)