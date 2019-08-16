حقيقة خبر وفاة إيمي سمير غانم بشكل مفاجئ اليوم - شاهد

ترددت أنباء في الساعات الماضية من يوم الجمعة حول وفاة الفنانة إيمي سمير غانم بشكل مفاجئ في بيتها في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا النبأ بين التأكيد والنفي من قبل النشطاء والمتابعين.

وذكر موقع إعلامي يسمى "الحدث اليوم" خبرًا جاء في عنوانه : "وفاة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بشكل مفاجئ قبل قليل"، حيث أورد ليبرهن ذلك صورا لتغريدات نشرها ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف الموقع أن إيمي سمير غانم وعائلتها التزموا الصمت حيال تلك الأنباء المتداولة في مواق التواصل، مشيرًا إلى أن الفنانة ظهرت في مقطع فيديو جديد ينفي هذه الإدعاءات المنشورة بحقها، غير أنه لا يعتبر نفيا قاطعا.

وبحسب الموقع، فإن إيمي سمير غانم تعاني من إنزيمات عالية في الكبد، موضحا أن الأخبار حول تراجع حالتها الصحية عادة ما تتصدر مواقع التواصل ما بين الحينة والأخرى.

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وما يشكك في مدى صحة الأنباء المنشورة حول وفاة ايمي، فقد أفادت مصادر إعلامية بأن الفنانة المصرية، خضعت أمس، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير شريف قمر، ظهرت من خلالها بإطلالة عصرية، إذ مزجت بين الكلاسيك والسواريه في آن واحد.

وحازت الصور التي نشرتها "إيمي"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، على إعجاب العديد من متابعيها.في سياق آخر، شاركت إيمي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

يشار إلى أن إيمي سمير غانم، ممثلة كوميدية مصرية، والدها هو الفنان القدير سمير غانم، والدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، في حين لديها أخت واحدة فقط و هي الفنانة و المغنية دنيا سمير غانم، تحب إيمي الحيوانات بشدة و خاصةً الكلاب.

يشار إلى أن ايمي سمير غانم ولدت يوم الحادي عشر من مارس 1987، وتبلغ من العمر 32 سنة، وهي زوجة الفنان حسن الرداد منذ عام 2016، علما أنها قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج المميزة منها عزمي وأشجان وفيفا أطاطا.