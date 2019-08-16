فيديو نادر: العاهل السعودي يستقبل عدي صدام حسين

أوردت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الجمعة، مقطع فيديو نادرا يبين استقبال العاهل السعودي السابق الملك فهد بن عبد العزيز، والحالي الملك سلمان، عدي أكبر أبناء صدام حسين.

وكتبت رغد حسين على "تويتر": "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

وكانت رغد حسين قد نشرت في يونيو الماضي مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله طلفاح، يعود لسبعينات القرن الماضي.