شاهد: ثعبان يبتلع كلبًا كاملا ثم يقذفه

قذف ثعبان ضخم طوله 13 قدمًا، كلبًا كاملًا من فمه، كان قد ابتلعه بالقرب من غابة في الهند، وتم تصوير المشهد المروع من قبل عشاق الحياة البرية المحلية في أودايبور، راجستان، في الهند، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويظهر الثعبان وهو يتسلل عبر العشب، قبل أن يبدأ في قذف الكلب الذي ابتلع رأسه أولًا، وفي غضون 14 ثانية، كان جسم الكلب خارج فمه ثم استقر الثعبان لفترة وجيزة قبل أن يُغادر المكان.

وقال الرجل الذي قام بتصوير الفيديو على هاتفه المحمول: ”صباح الأربعاء، كنا في عملية إنقاذ للحيوانات، في الطريق، رأينا بعض الأشخاص منزعجين من ثعبان بيثون طوله 13 قدمًا قد أكل شيئًا ما، ومع اقترابنا منه، كانت يقذف كلبًا“.

تستغرق الثعابين ما يقرب من نصف ساعة لتبتلع، ويمكنها ابتلاع الفريسة بأكملها لأن عظام الفك غير متصلة.