شاهد: مسلح بمسدس "لعبة" يهاجم مركزا للتسوق

اقتحم مسلح بمسدس وهمي (لعبة) متجرًا للتسوق، اليوم الخميس، في مدينة بيرث الأسترالية، مما أثار الذعر بين المتسوقين وحراس الأمن الذين لم يكونوا يعرفون أنه سلاح غير حقيقي.

وتجول داخل متاجر ”بنتلي شوبينج بلازا“ الشهيرة، ثم أشهر المسدس الوهمي أمام المتسوقين الذين هربوا من أمامه، واحتجز امرأة لديه كرهينة، إلى أن تمكن أحد المارة من التصدي له، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وتحفظت الشرطة بعد اعتقال المسلح على المسدس الذي اكتشفت أنه وهمي، لكنه سيواجه السجن بتهمة إشهار السلاح على رأس امرأة ومحاولة سرقة سيارتها، وتهديد المتسوقين وحراس الأمن داخل المتجر بإطلاق النار عليهم.